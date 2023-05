Demente vrouw overleden die werd getaserd door Australische politie

De 95-jarige demente vrouw die vorige week in het verzorgingstehuis waar ze woonde werd getaserd door de Australische politie, is overleden. Door de politieactie viel de vrouw op haar hoofd en liep daarbij een schedelbreuk op. Ze werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, waar ze een week later overleed.

"Mevrouw Nowland stierf vredig in het ziekenhuis om 19.00 uur vanavond, in het bijzijn van familie en geliefden, die om privacy vragen in deze verdrietige en moeilijke tijd", staat in een verklaring van de politie.

De agent die haar taserde is geschorst en wordt vervolgd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en mishandeling. Hij moet volgende week voor de rechtbank verschijnen. Het incident is opgenomen met de bodycams van de agenten.

Vriendelijk woord

Clare Nowland had in het verzorgingstehuis waar ze woonde, in de deelstaat New South Wales, in de keuken een mes bemachtigd en liep daarmee door het pand. Het lukte de staf van het tehuis niet om het mes af te pakken. Na uren werd daarom de hulp van de politie ingeschakeld.

De twee opgeroepen agenten praatten enige tijd tevergeefs op haar in. Toen de vrouw hen naderde, met haar looprek en het mes, gebruikte een van hen, een 33-jarige man, zijn taser.

Een woordvoerder van de familie zei na afloop dat de vrouw een vriendelijk woord en hulp nodig had gehad, niet de arm van de wet. Ze was 95 jaar oud, 1,55 meter lang en woog volgens familieleden 43 kilo. "Ze kan zonder steun niet zelf lopen. Ze had daarom een looprek. En dan gebruiken ze een taser."

Verontwaardiging

In Australië is verontwaardigd gereageerd op het optreden van de politie. Ook de medebewoners in Cooma, het stadje waar het verzorgingstehuis staat, zijn geschokt. "Over haar hoor je niets anders dan dat ze een prachtig persoon is. Zo kent iedereen deze dame."