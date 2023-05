Bredewold wint tweede etappe Thüringen Ladies Tour en pakt leiderstrui

Mischa Bredewold heeft de tweede etappe van de Thüringen Ladies Tour gewonnen. De Nederlandse renster van SD Worx kwam na 153 kilometer solo over de finish. Naast de etappezege neemt Bredewold ook de leiderstrui over van ploeggenoot Lotte Kopecky. Gisteren won SD Worx de eerste etappe van de Duitse rittenkoers, dat was een ploegentijdrit van ruim 9 kilometer.

Met nog zestig kilometer te gaan zette Quinti Schoens de achtervolging in op koplopers Alice Palazzi en Gina Ricardo. Schoens haalde ze bij en liet ze even later ook weer achter. In de finale sloten drie rensters, onder wie Bredewold, aan bij Schoens.

De 22-jarige Bredewold ging er met nog ruim 11 kilometer voor de boeg alleen vandoor. Ze hield stand en de Amersfoortse had op de meet dertien seconden over. Achter Bredewold eindigden haar ploeggenoten Barbara Guarischi en Lorena Wiebes als tweede en derde.

Voor SD Worx is het al de 27ste overwinning van het seizoen. Met Demi Vollering won de ploeg veel voorjaarsklassiekers, waaronder de Amstel Gold Race. Ook Wiebes en Kopecky boekten al meerdere zeges.