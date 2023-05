PSV-leiding totaal verrast door vertrek Van Nistelrooij; ook Rutten na dit seizoen weg

De leiding van PSV is vanochtend totaal verrast door het vertrek van Ruud van Nistelrooij. Dat vertelden algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart tijdens een persconferentie over het plotselinge afscheid van de hoofdtrainer.

Signalen

Brands vertelde dat er de afgelopen weken een aantal gesprekken zijn geweest met Van Nistelrooij, naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van Ooijer en Rutten en de signalen uit de spelersgroep.

"De spelers hebben niet geklaagd, maar maakten zich zorgen over het afscheid van andere stafleden. Ze zagen spanning binnen de staf", aldus Brands, die de spelers aanraadde om het met de trainer zelf te bespreken. "Dat is gebeurd en er volgde een terugkoppeling naar ons."

Gisteravond voerden Brands en Stewart opnieuw een gesprek met Van Nistelrooij. "In onze ogen was dat een goed gesprek. De conclusie was dat we vandaag gezamenlijk de spelersgroep zouden toespreken, zodat de volledige focus op de wedstrijd tegen AZ zou gaan. En dat de problemen voor na het seizoen waren en welke oplossingen we dan konden vinden."