Islamoloog Tariq Ramadan in Zwitserland vrijgesproken in verkrachtingszaak

Islamoloog Tariq Ramadan is in Zwitserland vrijgesproken voor verkrachting en seksueel wangedrag. Een Zwitserse vrouw spande de rechtszaak tegen hem aan en zei dat ze in een hotel in Genève was verkracht door Ramadan. Het slachtoffer heeft laten weten in beroep te gaan.

Volgens de rechter is er te weinig bewijs om Ramadan schuldig te verklaren. Ramadan erkent seks te hebben gehad met de vrouw, maar zegt dat er geen sprake was van verkrachting. Ramadan (60) had tot drie jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Andere zaak

Er loopt ook nog een verkrachtingszaak tegen hem in Frankrijk. Daar wordt Ramadan beschuldigd van verkrachting van vier vrouwen.

Ramadan gaf onder meer les aan de Universiteit van Oxford en Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2004 werd hij door Time Magazine uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste mensen ter wereld.