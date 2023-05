Aston Martin sluit motorendeal met Honda vanaf 2026

Honda levert vanaf 2026 motoren aan het Formule 1-team van Aston Martin. Vanaf dat seizoen wordt er met nieuwe motoren gereden, waarbij er meer vermogen komt uit het hybridesysteem. De motoren zullen groener, en ook simpeler zijn om te produceren dan het huidige materiaal.

Voor het Japanse merk wordt het zijn derde project in het voor het voor Honda zeer turbulente hybride-tijdperk. In 2015 stapte Honda de Formule 1 in als motorleverancier van McLaren. Het project mislukte volledig. Drie jaar lang stonden de Britse wagens vaker naast de baan dan dat ze rondreden. McLaren had genoeg gezien en ging in 2018 verder met Renault.

Onverwacht vertrek

Na een jaar getest te hebben met Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, leverde Honda vanaf 2019 motoren aan het team van Max Verstappen. Maar nog voordat Red Bull en Honda aan de titeljacht van twee jaar geleden begonnen, liet het merk weten na 2021 te stoppen als motorleverancier omdat het meer op duurzame projecten wilde focussen. De vervuilende Formule 1 paste niet meer in het beeld.

Toen Verstappen in 2021 wereldkampioen werd, besloot Honda toch samen te blijven werken met Red Bull. Niet als leverancier, maar als technisch partner. Op dit moment loopt die samenwerking nog, waarbij Honda en Red Bull samen de motoren beheren. In 2026 stapt Red Bull over op een deal met Ford.