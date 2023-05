Dierentuin Miami verontschuldigt zich voor mishandeling kiwi

Een Amerikaanse dierentuin heeft zijn excuses aangeboden voor de mishandeling van een kiwi. In Nieuw-Zeeland was veel verontwaardiging ontstaan over hoe dierentuinbezoekers het schuwe nachtdier tegen betaling mochten aaien onder fel licht.

In een verklaring biedt Zoo Miami zijn "oprechte excuses" aan. De dierentuin zegt ook dat de betaalde kiwi-aaisessie niet meer wordt aangeboden: "We nemen de geuite zorgen zeer serieus".

In de video die de dierentuin op sociale media plaatste, was te zien dat de vogel - die Pāora heet - op een tafel is gezet in een felverlichte kamer. De bezoekers, die ruim 20 dollar betaalden voor hun 'Kiwi-encounter', worden aangemoedigd het dier te aaien.

De verzorger in de video zegt ook: "Hij vindt het heerlijk om geaaid te worden, het is net een kleine hond en hij vindt het heerlijk om op zijn hoofd geaaid te worden."

Oprechte excuses

De kiwi is een nationaal icoon in Nieuw-Zeeland en staat symbool voor het unieke natuurerfgoed van het land. Zo is de bijnaam 'kiwi's' voor inwoners van Nieuw-Zeeland afkomstig van de loopvogel.

Het duurde dan ook niet lang voordat het filmpje in Nieuw-Zeeland voor wijdverbreide opschudding zorgde. Een online petitie om Pāora te "redden" werd in twee dagen meer dan 10.000 keer ondertekend.

Jeseka Christieson, de Nieuw-Zeelander die de petitie startte, schreef op de website dat kiwi's "niet Amerika's speelgoed" zijn.

In gesprek met Nieuw-Zeelandse media zegt een woordvoerder van de Amerikaanse dierentuin zich te schamen, "Dit was geen goed doordacht plan. De gedachte was: 'Nou, aangezien de vogel eet en erg gezond lijkt en het goed doet, is dit misschien iets wat we zouden kunnen doen'", zei hij. "We zaten fout."

Zorgen over huisvesting

Er worden weinig kiwi's in gevangenschap gehouden. De Nieuw-Zeelandse milieuorganisatie Department of Conservation heeft gezegd contact op te zullen nemen met de Amerikaanse vereniging van dierentuinen en aquaria om "enkele van de geuite zorgen over huisvesting en behandeling" te agenderen.