Onbegrip over 'willekeur' bij coronaontheffingen theaters en popzalen

Wel met meer dan dertig man naar een concert in Paradiso, waar in niet-coronatijden plek is voor 1500 bezoekers in de grote zaal, maar niet naar Afas Live, dat normaal 6000 bezoekers aankan. In Zwolle niet naar de film met 100 mensen, maar wel naar een cabaretvoorstelling in schouwburg Odeon.

De nieuwe coronamaatregelen van het kabinet, die stellen dat er binnen bij bijeenkomsten maximaal dertig man mogen zijn, leiden tot verwarring en onbegrip in de culturele sector. Of beter gezegd: de beslissing dat veiligheidsregio's zelf maar moeten besluiten of ze culturele podia een ontheffing geven om toch meer dan dertig bezoekers toe te laten.

Want welk theater of welk poppodium krijgt dan een ontheffing? Waarom is dat per regio anders? En waar is die uitzondering op gebaseerd?

Cabaretier Sanne Wallis de Vries cancelde haar voorstelling omdat niet duidelijk was of het theater een ontheffing kreeg: