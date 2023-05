Dient Hilversums beleid voor sekswerkers als landelijk voorbeeld?

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) praat vandaag met sekswerkers in het Gooi. Het kabinet sleutelt al sinds 2009 aan een nieuwe wet die sekswerk moet reguleren. In Hilversum hebben sekswerkers die individueel vanuit huis werken geen vergunning meer nodig.

De Tweede Kamer wil concrete maatregelen van het kabinet. De regels voor thuiswerkende sekswerkers verschillen nu nog per gemeente. Bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten heeft nog geen beleid voor sekswerkers. De gemeente Hilversum stelt in navolging van Assen, Lelystad en Tilburg sekswerk gelijk aan andere huis-aan-huis-verbonden beroepen als fotografen, autorijschoolhouders en nagelstylistes.

Karin van Hunnik, wethouder gemeente Hilversum: "We willen eigenlijk voorkomen dat er een stigma rust op sekswerkers. Het is tenslotte een legaal beroep in Nederland. En bovendien zijn er ook verschuivingen in de seksbranche. De verschuiving is steeds meer naar individueel sekswerken. En dat willen we eigenlijk even belangrijk maken als zzp'ers in het algemeen. Dus ze krijgen dezelfde positie."

Stigmatiserend

Rodney Haan, adviseur prostitutiebeleid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, vindt het een goede aanpak. "Het belangrijkste is dat gemeenten waar geen vergunning meer nodig is de sekswerkers veel meer de ruimte te geven. Dat daarmee ook daadwerkelijk dat stigmatiserende er af is: als jij vanuit huis wilt werken dan mag dat gewoon. Dus feitelijk geeft de gemeente de sekswerker de ruimte om gewoon het werk te doen zoals het ook bedoeld is."

Staatssecretaris Van der Burg roept gemeenten op aan de slag te gaan met lokaal sekswerkbeleid. "Voorop staat dat ik het belangrijk vind dat sekswerkers hun beroep veilig en gezond kunnen uitvoeren. Daarom moedig ik ze aan niet af te wachten totdat de Wet regulering sekswerk in werking treedt. Zo zorgen we nu al voor een veilige sekswerkbranche."