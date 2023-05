Vanavond op tv: Sekswerk zonder vergunning • DeSantis presidentskandidaat • Extreem weer in Spanje •

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg gaat vandaag op werkbezoek naar Hilversum. Hij wil zich laten voorlichten over het seksbeleid in de stad. In Hilversum hebben sekswerkers die vanuit huis werken geen vergunning nodig. De gemeente stelt sekswerk gelijk aan andere huis-aan-huis-verbonden beroepen als fotografen, autorijschoolhouders en nagelstylistes. Het kabinet sleutelt al jaren aan een nieuwe wet voor sekswerk. Die zou de veiligheid van sekswerkers moeten vergroten. Hoe werkt het in Hilversum?

Ron DeSantis presidentskandidaat

Hij is de hoop voor een nieuwe generatie Republikeinen: de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. De 44-jarige DeSantis zet zich af tegen iedereen die zich woke noemt en alles wat politiek correct is. Hij staat pal voor traditionele waarden. Even was hij daarmee de gedoodverfde favoriet om het tegen president Joe Biden op te nemen, maar DeSantis moet eerst zien af te rekenen met partijgenoot Donald Trump. De voormalige president ligt in de peilingen ver op hem voor. DeSantis stelt zich vandaag officieel kandidaat.