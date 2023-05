PSV en trainer Van Nistelrooij per direct uit elkaar, Rutten tegen AZ op de bank

Trainer Ruud van Nistelrooij vertrekt per direct bij PSV. Hoewel de Eindhovenaren tweede staan in de eredivisie en de KNVB-beker wonnen, was er onvrede ontstaan over de werkwijze van de oud-international.

Assistent Fred Rutten zit zondag op de bank bij de Eindhovenaren, die op bezoek bij AZ plek twee en daarmee de voorronde voor de Champions League kunnen veiligstellen. De voorsprong op Ajax is drie punten, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo.