Minder schoolreisjes door minder geld ouders, merken ze in Den Haag

Steeds meer scholen zien af van het organiseren van schoolreisjes of andere buitenschoolse activiteiten. Ook het gezamenlijke kerstontbijt sneuvelt soms, omdat het geld ontbreekt.

Scholen kampen met geldgebrek doordat lang niet alle ouders hun vrijwillige ouderbijdrage kunnen of willen betalen, blijkt uit onderzoek van de gemeente Den Haag. "Onacceptabel", zegt de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer bij Omroep West. Hij stelt extra geld beschikbaar.

Sinds 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat alle kinderen, dus ook de allerarmste, nooit uitgesloten mogen worden van schoolreisjes en andere activiteiten. Tegelijkertijd moesten scholen expliciet gaan vermelden dat de vrijwillige ouderbijdrage ook inderdaad vrijwillig is.

En daar zit het probleem van een op zich goedbedoelde wetswijziging, blijkt uit het onderzoek in Den Haag. De ouderbijdrage was altijd al vrijwillig, maar scholen hoefden ouders daar nooit op te wijzen. Nu zij daar wel toe verplicht zijn, haken sommige ouders af. Gevolg is dat de budgetten voor dit soort activiteiten opdrogen en verschillende scholen zijn gestopt met schoolreisjes en andere activiteiten.

Kwetsbare wijken

Het probleem is het grootst in 'kwetsbare' wijken. "Scholen met ouders die de bijdrage nog wel kunnen en willen betalen, organiseren nog steeds (school)reizen", aldus wethouder Bredemeijer. "De wetswijziging heeft er dus voor gezorgd dat de verschillen tussen leerlingen zijn verkleind, maar ook dat de verschillen tussen scholen groter worden."

Voor scholen met veel kwetsbare leerlingen bestaat nu al een potje waarmee zij een gemeentelijke subsidie van 10 of 20 euro per leerling kunnen krijgen. Dat is te weinig, zegt de wethouder. "Voor kinderen uit kwetsbare wijken is het juist belangrijk dat zij hun horizon verbreden door deel te nemen aan een schoolreisje of activiteit buiten de eigen wijk en stad", aldus Bredemeijer.

De wethouder verhoogt de subsidie voor buitenschoolse activiteiten dit jaar van 360.000 euro naar 1,3 miljoen. Dat betekent dat scholen een subsidie van 40 of 50 euro per leerling kunnen aanvragen en alsnog een compleet schoolreisje kunnen aanbieden.

Landelijke oplossing

Hoewel het alleen in Den Haag is onderzocht, speelt het probleem waarschijnlijk in heel Nederland. Om die reden heeft de Haagse wethouder contact gezocht met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat moet leiden tot een landelijke oplossing, vooral voor scholen in 'kwetsbare wijken', zegt Bredemeijer.