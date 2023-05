Evenementenhal in Assen wordt 'wachtkamer' voor aanmeldcentrum Ter Apel

Om te voorkomen dat het weer te druk wordt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, kunnen asielzoekers binnenkort terecht in Expo Assen. De voormalige evenementenlocatie in de Drentse hoofdstad is nu nog in gebruik als noodopvang voor asielzoekers, maar vanaf 1 juli wordt de hal een 'wachtkamer' om Ter Apel te ontlasten.

De eigenaar van de hal, de gemeente Assen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn het hier vanochtend over eens geworden. Via de zogenoemde overlooplocatie zouden mensen niet meer buiten hoeven te slapen in Ter Apel, meldt RTV Drenthe.

Vanwege de drukte moesten asielzoekers afgelopen zomer een aantal nachten soms met honderden tegelijk buiten slapen. Regelmatig leidde dat tot opstootjes.

Het COA probeerde wel om asielzoekers een bed elders aan te bieden en reed ze daar soms met een bus naar toe. Dat had beperkt effect vanwege het grote gebrek aan noodopvang in het hele land. Bovendien wilden veel asielzoekers niet te ver weg Ter Apel, omdat ze bang waren dat hun asielaanvraag dan niet beoordeeld zou worden.

Maximaal vijf dagen

In april zei premier Rutte dit jaar opnieuw problemen te verwachten. De schattingen lopen uiteen, maar er worden tussen de 50.000 en 76.000 nieuwe asielzoekers verwacht in 2023. "Met deze aantallen kan ik niet garanderen dat er deze zomer niemand meer in het gras hoeft te slapen", zei Rutte.

Met de huur van de hal in Assen hoopt het COA dat te voorkomen. Het is de bedoeling dat asielzoekers zich ook na 1 juli eerst melden in Ter Apel. Mocht daar geen plaats zijn, dan worden ze naar Assen gebracht in afwachting van hun registratie en identificatie. In de hal verblijven ze dan maximaal vijf dagen. Daarna gaan de asielzoekers terug naar Ter Apel, om vervolgens naar een andere opvanglocatie te gaan.

Er is plek voor maximaal vijfhonderd mensen in Expo Assen. De hal is tot 1 oktober beschikbaar. De asielzoekers die er nu nog verblijven, worden door het COA voor 1 juli overgeplaatst naar een andere plek.