PSV kan tegen Rosenborg beschikken over Zahavi: 'Maakt een fitte indruk'

Of de 33-jarige Israëliër ook binnen de lijnen gaat komen morgen tegen Rosenborg in de play-offs van de Europa League, houdt PSV-trainer Roger Schmidt nog even voor zich. De Duitser kan wel bevestigen dat de aanvaller speelgerechtigd is voor het duel in Noorwegen. "Dat hebben we pas vandaag gehoord."

"Hij maakt een heel fitte en goede indruk", heeft PSV-middenvelder Pablo Rosario in de gauwigheid al gezien. Aanwinst Eran Zahavi is nog maar net aangesloten bij de Eindhovenaren, maar het enthousiasme is meteen al groot. "Je ziet de kwaliteit ervan af. Hij is een heel goede spits."

Aan Schmidt de taak om aan die wens te voldoen. De trainer waarschuwt ondertussen voor de kracht van de Noorse opponent. "Rosenborg staat niet zomaar in de play-offs, ze spelen thuis en zitten midden in hun seizoen. Dat zijn natuurlijk voordelen."

Rosario is hoe dan ook blij dat de ervaren Zahavi de selectie is komen versterken. "We hebben een jonge groep en ook daarom is het goed dat hij erbij is gekomen. Maar ik kan niet wachten om hem in actie te zien."

Ajax heeft daarnaast nog een heel slechte herinnering aan Rosenborg. In augustus 2017 gingen de Amsterdammers, die het seizoen ervoor de Europa League-finale speelden (en verloren van Manchester United), in de voorronde van Europa League twee keer onderuit: 0-1 en 3-2.

In 2004 waren er twee confrontaties in de Champions League, ook in de groepsfase. PSV was twee keer de sterkste: 1-2 en 1-0.

PSV trof Rosenborg BK vorig seizoen ook al, toen in de groepsfase van de Europa League. In Noorwegen werd met 4-1 gewonnen, terwijl de wedstrijd in Eindhoven in 1-1 eindigde.

"Maar wij zijn goed voorbereid. We gaan er alles aan doen om er een internationaal seizoen van te maken. Dat is het grote doel, van mij en van de spelers. Het is ook heel belangrijk voor de club. Daar zijn de spelers ook van doordrongen. We moeten morgen alles geven wat we in ons hebben."

Schmidt haalt het Europese duel van vorige week in Slovenië tegen Mura (5-1 winst) als voorbeeld aan. "We hebben het daar uitstekend gedaan, tegen een sterke tegenstander. We moeten er weer aan wennen om op donderdag en zondag top te spelen - dat lukt nog niet iedereen - maar ik twijfel er niet aan dat de instelling goed zal zijn morgen."