Huiszoekingen bij leden van Duitse klimaatorganisatie Letzte Generation

In verschillende Duitse steden zijn de huizen van klimaatactivisten doorzocht. Het gaat om leden van actiegroep Letzte Generation (Laatste Generatie). Ze worden verdacht van het oprichten of steunen van een criminele organisatie.

De politie deed in totaal vijftien invallen in Hesse, Hamburg, Saksen-Anhalt, Saksen, Beieren, Berlijn en Sleeswijk-Holstein. Ook de Letzte Generation-website is uit de lucht gehaald.

De Duitse politie en justitie onderzoeken de financiering van de klimaatorganisatie. Er zijn nu zeven verdachten in beeld, van tussen de 22 en 38 jaar. Twee van hen worden ook verdacht van het saboteren van een oliepijpleiding in april vorig jaar, meldt Tagesschau. Er is nog niemand aangehouden.

Kerstboom afzagen

In december vorig jaar deed de politie op elf plaatsen invallen in Duitsland bij Letzte Generation-leden. Een openbaar aanklager zei toen ook de groep als een criminele organisatie te beschouwen vanwege sabotageacties bij een olieraffinaderij in het Oost-Duitse stadje Schwedt/Oder, nabij de Poolse grens.

Letzte Generation wil een beter klimaatbeleid van de Duitse regering. Dat proberen de leden voor elkaar te krijgen met allerlei acties. Zo blokkeerden ze vorige maand wegen en lijmden ze zich vast in musea en op de luchthavens van München en Berlijn. Ook zaagden ze de top van de kerstboom bij de Brandenburger Tor in Berlijn af.

Afgelopen weekend kleurden klimaatactivisten van de Italiaanse actiegroep Ultima Generazione, die in een internationaal samenwerkingsverband zit met Letzte Generation, het water in de beroemde Trevifontein in Rome zwart.

Net als de Duitse actiegroep roepen de Italianen hun regering op om het gebruik van fossiele brandstoffen te stoppen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze verwezen daarbij naar de recente overstromingen in Noord-Italië.