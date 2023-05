Dertig tips over AZ-supporters na uitzending Opsporing Verzocht

De politie heeft dertig tips ontvangen na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond waarin beelden van rellende AZ-supporters werden getoond. De tips bevatten ook namen van mensen die herkend werden. Naar aanleiding van de tips is er nog niemand opgepakt, dat verwacht de politie later te doen.

De beelden die in het programma getoond werden, zijn van mensen die zich bij de politie niet hebben gemeld. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging en/of mishandeling. "Mocht je zelf betrokken zijn bij deze ongeregeldheden en je wilt voorkomen dat jouw foto op de nationale televisie wordt getoond, meld je dan zo spoedig mogelijk", waarschuwde de politie eerder. Zeker 26 mensen hebben zich al bij de politie gemeld.

Bestorming tribune met familieleden

Na de uitschakeling van AZ in de halve finales van de Conference League, bestormden supporters de hoofdtribune van het AFAS Stadion. Daar zochten ze de confrontatie met fans van West Ham United uit Londen. Op de tribune zaten niet alleen supporters van de Londense club, maar ook vrienden en familieleden van West Ham-spelers.

Het was niet de eerste keer dat het onrustig was, bij de wedstrijd in Engeland was het een week ervoor ook al raak. Toen werden AZ-fans belaagd door fans van West Ham toen AZ-fans juichten om een doelpunt.

Supporters van AZ hebben donderdag na de wedstrijd de hoofdtribune van het AFAS Stadion bestormd.