Puttense vermissingszaak na bijna 30 jaar gelinkt aan lichaam in Duits stuwmeer

Na bijna dertig jaar is het lichaam geïdentificeerd van een vermiste vrouw uit Putten. Maria van der Zanden (22) raakte in augustus 1994 vermist. Er is nu een match gemaakt met een lichaam dat diezelfde maand in een stuwmeer in Duitsland werd gevonden.

"Wij zijn overdonderd door dit nieuws. Na bijna dertig jaar weet ik eindelijk waar mijn dochter is", reageert Maria's vader Ab van der Zanden op de website van de Peter R. de Vriesfoundation.

Van der Zanden raakte vermist nadat ze op zaterdag 6 augustus 1994 een stukje was gaan fietsen. Ze werd nog gezien door de buurvrouw, maar raakte daarna spoorloos. De politie deed ruim een maand lang onderzoek, waarbij alle scenario's werden opengehouden. Zelfdoding, een vrijwillige verdwijning of een misdrijf. Maar al die onderzoeken leverden destijds geen resultaat op, meldt Omroep Gelderland.

Duitse politie

Begin vorig jaar pakte de Peter R. de Vriesfoundation de zaak weer op, samen met het coldcaseteam van de politie. De Foundation loofde een beloning van 250.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot haar vondst.

Eind maart meldde de Duitse politie voor het eerst dat er een mogelijke match was tussen de vrouw uit Putten en een lichaam dat eind augustus 1994 was aangetroffen in het stuwmeer Möhnesee bij de Duitse stad Soest, op 240 kilometer afstand van Putten.

De Duitse politie kon de identiteit van de vrouw in 1994 niet achterhalen, De conclusie van een kort onderzoek toen was dat het waarschijnlijk om zelfdoding ging. Het lichaam werd begraven in een naamloos graf. Er is destijds geen dna afgenomen,

Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat het lichaam van Maria van der Zanden is. Ze kon worden geïdentificeerd door het vergelijken van vingerafdrukken.

Onbekende vrouw in stuwmeer

Daarmee is de zaak nog niet ten einde. Hoewel de Duitse politie destijds uitging van zelfdoding, wil het coldcaseteam van de politie het onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de verdwijning voortzetten. Daaruit moet onder andere blijken hoe Van der Zanden in Duitsland terecht is gekomen. Ook wil de politie weten waarom er niet eerder een link is gelegd tussen de onbekende dode vrouw in het stuwmeer en de vermiste vrouw uit Putten.

"Er zijn nog heel veel vragen die wij hopelijk de komende tijd met het coldcaseteam en de Foundation beantwoord gaan krijgen", stelt Ab van der Zanden. "Voor nu willen wij dit nieuws even laten bezinken."

Dubbel gevoel

Ook Kelly de Vries van de Peter R. de Vriesfoundation reageert met gemengde emoties. "Het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant zijn wij ontzettend blij dat Maria is gevonden en dat haar vader nu eindelijk weet waar zijn dochter is, tegelijkertijd besef je ook dat er een enorm groot verdriet is", zegt ze. "Het toont weer eens aan dat het werkt om aan de boom te blijven schudden. Het is fijn dat de Foundation hierdoor een grote bijdrage heeft kunnen leveren aan het vinden van Maria."

De beloning van een kwart miljoen euro wordt niet uitgekeerd in deze zaak, omdat Maria dankzij politie-informatie is gevonden, meldt de Peter R. de Vriesfoundation. De 250.000 euro wordt ingezet voor de oplossing van andere coldcasezaken.