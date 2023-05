Bol gaat Hassan nog niet achterna: 'Marathon heeft iets cools, maar niet nu'

Waar Sifan Hassan haar grenzen opzoekt in de verschillende afstanden die ze loopt, houdt Femke Bol het voorlopig bij 400 meter. De 23-jarige Amersfoortse heeft voor de nabije toekomst nog geen marathonambities, vertelt ze lachend op een persconferentie in aanloop naar de Fanny Blankers-Koen Games. "Ik was toevallig bij een marathon in Londen afgelopen november. Ik vond dat wel heel bijzonder", erkent Bol. De wereldrecordhoudster op de 400 meter indoor vond de wat minder snelle lopers "nog bijzonderder dan de mensen die het supergoed kunnen". "Je ziet zoveel commitment, ze werken er zo hard voor. En eigenlijk kunnen ze het niet geloven dat ze de finish halen. Toen dacht ik wel: het heeft wel iets cools, maar niet voor nu." Nog steeds een droom die uitkomt Bol is in voorbereiding op de FBK Games, op 3 en 4 juni in Hengelo. Volgens haar is het atletiektoernooi in eigen land "een van de leukste wedstrijden van het jaar". Ze is daar een van de grote publiekstrekkers.

Bol: "Ik wen er nog steeds niet helemaal aan. Het is nog steeds een droom die uitkomt, dat je gewoon naar deze wedstrijd gaat als een van de mensen waar het publiek voor komt. Dat is en blijft heel raar, maar ook wel leuk." Unieke generatie Dat ze deel uitmaakt van een unieke Nederlandse atletiekgeneratie, beseft Bol heel goed. "Als je hoort dat een paar jaar geleden vier, vijf Nederlandse atleten naar een WK indoor gingen en we nu met vier, vijf medailles thuiskomen..." "Het is heel bijzonder om te zien en te bedenken hoe goed we het doen als land en dat het aanslaat in Nederland. Want wij houden van deze sport en vinden het 't mooiste wat er is, maar nu begint Nederland dat ook een beetje te vinden."

Volgens Bol brengt dat ook wel enige druk met zich mee. "Omdat mensen meer van je verwachten. En ze denken: de atletiekploeg gaat naar een WK, dus die komen wel weer met acht medailles terug. Maar dat is natuurlijk helemaal niet normaal." "Maar aan de andere kant is het ook iets heel moois", vindt de hordespecialiste. "Ik denk dat onze generatie heel veel plezier uitstraalt op de baan. Dat vind ik wel heel mooi, dat we zo ook jongere generaties inspireren. Ook mensen die misschien niks met atletiek hebben, maar die we wel motiveren of inspireren om te sporten en daar plezier in te vinden."