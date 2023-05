Kleurrijke voetbalcoach 'The Champ': 'Mensen denken dat ik toneelspeel'

"HELLO everyone, here is coach Pieter de Jongh. ALIAS The Champ. Vanuit AFRIKA. En THE CHAMP have a special message for EVERYONE who warm heart have for Feyenoord Rotterdam. YES! Because they took the title in the Dutch eredivisie. The Champ say to Feyenoord Rotterdam: 'Con-kot-tu-lations!"

Zo gaat het meestal als hij via een filmpje op social media van zich laat horen. Zijn natuurlijke enthousiasme spat van het beeldscherm en het steenkolenengels waarmee hij beroemd werd, zet hij nog steeds gretig in.

En of Pieter de Jongh nu Feyenoord feliciteert met de landstitel, Spakenburg complimenteert met de verrassende opmars in de KNVB-beker of zijn volgers vrolijke paasdagen wenst: altijd schreeuwt hij enkele woorden en zinsdelen naar de camera.

Filmpje gaat viral

Maar als de trainer van Silver Strikers uit Malawi dinsdagavond in de radiostudio van Langs de Lijn En Omstreken zit, vertelt hij rustig en weloverwogen over zijn bijzondere loopbaan in het internationale voetbal.

Zijn reis gaat van enkele Nederlandse amateurclubs, waar hij coach was, via onder meer FC Den Bosch (video-analist), FC Dordrecht (assistent) en AZ (stagiair onder Ronald Koeman) naar het trainerschap van het olympisch team van Moldavië, AFC Leopards in Kenia, FC Ulaanbaatar, Platinum FC in Zimbabwe en de nationale ploegen van Swaziland en Somalië.

Het is nu allemaal vastgelegd in een boek over het 52-jarige fenomeen uit het Gelderse stadje Asperen. The Champ, zo luidt de titel. "Van Hollandse jongen tot voetbalkoning van Afrika", staat er verder op de kaft.