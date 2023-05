Examens Amsterdamse school verplaatst naar andere locatie door bedreiging

Een middelbare school in Amsterdam blijft vandaag dicht, omdat er volgens de school een bedreiging is binnengekomen. AT5 meldt dat de school, het Spinoza20first in Amsterdam-Oost op de H.J.E. Wenckebachweg, de examens daarom naar een andere locatie verplaatst.

"De examens worden verplaatst naar het Spinoza Lyceum", schrijft de school in een mail aan de ouders en leerlingen. Die school is in Amsterdam-Zuid. "Meer informatie volgt later op de dag", zegt de school.

Digitale bedreiging

De politie zegt tegen de Amsterdamse nieuwszender dat het om een digitale bedreiging gaat.

"De school heeft zelf besloten om de deuren te sluiten en wij richten ons op het onderzoek", zegt een woordvoerder.