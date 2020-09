Zoet loopt blessure op tijdens historische zege Spezia, Inter wint ruim

Jeroen Zoet heeft geen prettig gevoel overgehouden aan de eerste zege ooit van zijn club Spezia in de Serie A. De keeper moest na ruim een uur spelen geblesseerd naar de kant tijdens het duel met Udinese (0-2).

Na een verre uittrap greep Zoet naar zijn bovenbeen, waarna hij zich meteen liet wisselen. De voormalig PSV'er behoort tot de voorselectie van het Nederlands elftal, dat vanaf volgende week in korte tijd drie duels afwerkt.

Met Zoet tussen de palen was Spezia op voorsprong gekomen via Andrej Galabinov, die ongedekt binnen kon koppen tegen het elftal van Marvin Zeegelaar, Hidde ter Avest en invaller Thomas Ouwejan. De Bulgaar maakte uit een counter in de extra tijd ook de tweede, toen Spezia na rood voor Claudio Terzi was gereduceerd tot tien.