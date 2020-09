Hateboer draagt bij aan grote zege Atalanta in topper, blessure voor Zoet

Atalanta heeft de topper in de Serie A tegen Lazio in zijn voordeel beslist. Atalanta bewees in Rome weer z'n kracht in uitwedstrijden (1-4), met wederom een scorende Hateboer.

Atalanta, dat vorig seizoen maar éénmaal verloor buitenshuis, sprong efficiënter met de kansen om. Robin Gosens scoorde al snel en de ex-Heraclied gaf na een halfuur een panklare voorzet, die door Hateboer ineens op de slof werd genomen.

Nog voor rust kwam Atalanta op 0-3. Felipe Caicedo leek de spanning weer terug te brengen, maar Alejandro Gómez maakte even later met een streep in de kruising z'n tweede van de avond.

Blessure Zoet

Jeroen Zoet heeft geen prettig gevoel overgehouden aan de eerste zege ooit van zijn club Spezia in de Serie A. De keeper moest na ruim een uur spelen geblesseerd naar de kant tijdens het duel met Udinese (0-2).

Na een verre uittrap greep Zoet naar zijn bovenbeen, waarna hij zich meteen liet wisselen. De voormalig PSV'er behoort tot de voorselectie van het Nederlands elftal, dat vanaf volgende week in korte tijd drie duels afwerkt.