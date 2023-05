Eigen Huis: subsidieaanvraag voor groen huis rompslomp

Veel huiseigenaren lukt het niet om een subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van hun woning. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) na het openen van een meldpunt eind maart. De organisatie kreeg bijna 700 meldingen. Een derde van die melders haakte af bij het doen van de aanvraag. Inmiddels is het meldpunt gesloten.

Veel mensen vinden het aanvraagproces voor de zogenoemde Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) onbegrijpelijk, ontoegankelijk en erg veel tijd kosten. Huiseigenaren die de aanvraag wel helemaal doorlopen, geven aan minder subsidie te ontvangen dan verwacht.

De subsidie is bedoeld om huiseigenaren financieel te ondersteunen bij bijvoorbeeld het isoleren van hun dak of vloer of bij het aanschaffen van een warmtepomp. Het blijkt dat veel mensen allerlei obstakels tegenkomen bij het aanvragen van de subsidie.

"Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het aanvraagformulier heel lastig te vinden is, dat het systeem heel vaak vastloopt, dat DigiD's niet worden geaccepteerd en ook dat ze heel veel bewijslast moeten verzamelen om die aanvraag te kunnen voltooien", zegt Valeska Hovener van de VEH in het NOS Radio 1 Journaal.

Doolhof

De meeste meldingen die de VEH kreeg, gingen over glasisolatie. Er werd onder meer geklaagd over onduidelijke meetmethodes om het aantal vierkante meters door te geven. "Meet je dan bijvoorbeeld de kozijnen mee of niet?" Verder komen veel huiseigenaren er te laat achter dat ze foto's hadden moeten maken van de oude situatie om te laten zien wat er veranderd is, zegt Hovener. Dat geldt ook voor de foto's van het werkproces zelf.

Verder leiden de benodigde meldcodes tot problemen. Per verduurzamingsmaatregel moet een formulier worden ingevuld met een meldcode, van diverse soorten materiaal. "Daar moet je ook maar kennis van hebben, van welke meldcode bij welke maatregel past", zegt Hovener.

"De mensen die er wel doorheen komen geven aan dat hun aannemer het allemaal netjes op een rijtje heeft gezet. Daardoor konden zij het relatief snel invullen, maar dan heb je het nog over uren aan tijd. Mensen zijn een halve dag bezig om die bewijslast te verzamelen."

VEH-directeur Cindy Kremer noemt het een "doolhof aan meldcodes". "Als de code niet correspondeert met de factuur van je aannemer, moet je daar weer achteraan. Dat zijn vreselijk tijdrovende klussen waar je als consument niet op zit te wachten."

'Sympathieke maatregel'

De VEH noemt de subsidie (ISDE) een "sympathieke maatregel" waar te weinig mensen van gebruik kunnen maken. Eigen Huis gaat de problemen aankaarten bij de overheid.

De belangenvereniging voor huiseigenaren ziet graag dat het aanvragen van de subsidie een stuk eenvoudiger wordt. Ook zou ISDE vooraf verstrekt moeten worden en niet pas achteraf. "Zodat de mensen die niet in staat zijn om zo'n heel bedrag, van vaak tienduizenden euro's, voor te financieren, ook meekunnen met deze subsidieaanvraag."