Explosies bij drie Surinaamse geldwisselkantoren Amsterdam

In Amsterdam zijn vannacht vlak na elkaar drie explosieven afgegaan bij een drietal Surinaamse geldwisselkantoren.

De explosies vonden rond 03.00 uur vannacht "kort na elkaar" plaats, zegt een politiewoordvoerder bij AT5. "Er zijn nergens gewonden, maar er is wel veel schade."

Het ging om kantoren van de keten Suri-Change Money Transfer aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West, de Eerste van Swindenstraat in Amsterdam-Oost en de Bijlmerdreef in Zuidoost.

De politie onderzoekt op dit moment wat voor springstoffen zijn gebruikt en wat het motief zou kunnen zijn voor het aanbrengen van de explosieven.