Wie is Kelvin de Lang, Ajax' nieuwe hoofdscout? 'Heeft zich knap omhoog gewerkt'

"Hij heeft het daar heel goed gedaan", weet Nijman, die nog altijd contact heeft met De Lang. "Hij heeft zich daar knap omhoog gewerkt. Eerst was hij jeugdscout. Zo kwam hij ooit eens bij mij op kantoor om te laten blijken dat City geïnteresseerd was in Jorrel Hato. Zo hebben we altijd nog wel eens contact."

Na een aantal jaar gewerkt te hebben bij Doyen Sports Investment Group komt De Lang in 2017 bij Manchester City terecht. Daar richt hij zich in eerste instantie op het scouten van jeugd. Hij doet dat voornamelijk in Nederland en de Benelux.

"Ik had een scout nodig bij mijn bedrijf Football Mix B.V. en zocht iemand met veel kennis en die een netwerk op kon bouwen. Dat heeft hij een aantal jaar uitstekend gedaan. Het is een zeer correcte jongen en erg plezierig om mee te werken."

Nijman zag de 42-jarige De Lang jaren geleden al voetballen bij de amateurs en liet daarna zijn naam vallen bij Telstar. Tot een carrière in het betaalde voetbal kwam het echter nooit. Wel haalde De Lang zijn trainerspapieren en was hij begin deze eeuw als jeugdtrainer actief bij HFC Haarlem. Na een studie sportmarketing aan de Johan Cruyff University in Amsterdam zocht Nijman contact met De Lang.

Na een periode als jeugdscout hield De Lange zich later bij City ook bezig met het 'afscouten' (de laatste fase in het scoutingsproces van een speler, red.) en was hij betrokken bij zusterclub Lommel SK en het verhuren van spelers daaraan. Het laatste jaar werkte De Lang direct onder technisch directeur Txiki Begiristain.

Het verbaast Nijman dan ook niet dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe hoofdscout bij De Lang uitkwam. "Op het moment dat Henk Veldmate vertrok was het voor mij één en één is twee. Ik vind het een uitstekende keuze."

Ambitieus

"Kelvin heeft een uitstekend netwerk, en dat is ongelofelijk belangrijk natuurlijk. Het is een gouden greep voor een club als je kan beschikken over iemand met het database van City. Hij is van alles op de hoogte. Ook is hij ambitieus. Dat moet ook wel voor zo'n verantwoordelijke functie", aldus Nijman.

De Lang zelf wilde nog niet reageren op zijn aanstelling bij Ajax.