Wekdienst 24/5: Debat over streamingsdiensten • Uitspraak in zaak regionale vervoerders

We beginnen met het weer. Er een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en bij een meest matige noordenwind loopt de temperatuur op naar 15 tot 17 graden. De komende dagen blijft het droog met flink wat zon. Later in de week wordt het warmer.

Goedemorgen! Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de vraag of streamingsdiensten een percentage van hun inkomsten moeten steken in Nederlandse films en series. En de rechter doet uitspraak in een zaak die regionale vervoerders hebben aangespannen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over streamingsdiensten zoals Netflix en Disney Plus. Volgens een nieuw wetsvoorstel moeten ze een percentage van hun omzet steken in Nederlandse films en series.

De rechter doet uitspraak in een bodemprocedure die regionale treinvervoerders hebben aangespannen tegen de Staat. De vervoerders zijn het oneens met het besluit dat de NS vanaf 2025 opnieuw op het grootste deel van het spoor mag rijden.

De Tweede Kamer debatteert ook over het burgerinitiatief 'Abortus is geen Misdaad'. De initiatiefnemers willen dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald.

De Republikein Ron DeSantis stelt zich naar verwachting kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De gouverneur van Florida zou de belangrijkste uitdager van Donald Trump worden.

Wat heb je gemist?

In een stilgezette trein bij station Abcoude heeft de politie een verdachte van een schietpartij opgepakt. De man is rond 22.30 uur door zwaargewapende agenten uit de trein gehaald en afgevoerd. Hij had een wapen bij zich.

De man zou gisteravond betrokken zijn geweest bij een schietpartij bij station Rotterdam Centraal. Die was even voor 21.00 uur. Een man van 20 is daarbij gewond geraakt. Voorafgaand aan de schoten zou er een ruzie zijn geweest.

Kort na de schietpartij werd al een verdachte opgepakt in een tunnel bij metrostation Blijdorp in Rotterdam. De tweede verdachte was met de trein ontkomen. Na stops in onder meer Gouda en Woerden is de trein in Abcoude aan de kant gezet en heeft de politie hem opgepakt.

Vanwege de politieactie lag het treinverkeer bij Abcoude enige tijd stil. Aan het begin van de nacht waren alle beperkingen voorbij.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het kan maar een keer per honderd jaar: de 800 jaar oude Sint-Jan in Den Bosch beklimmen. En vanaf deze week is het mogelijk. Om de kerk heen staan steigers vanwege de vervanging van het dak. Pas over honderd jaar moet het dak weer opnieuw vervangen worden.

"Deze kans krijg je bijna nooit":