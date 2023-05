Wereldberoemd New Yorks gebouw geveild voor 161 miljoen dollar

Het wereldberoemde Flatiron Building in New York is bij een veiling voor 161 miljoen dollar verkocht. De koper is een vastgoedontwikkelaar die al deels eigenaar was van het iconische 'strijkijzergebouw'.

De veiling was op de stoep van een rechtbank in Manhattan en dus voor iedereen te zien. Toen na een half uur het hoogste bod was afgegeven en de veiling werd afgehamerd, werd luid geapplaudisseerd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het Flatiron Building onder de spreekwoordelijke hamer komt. Eind maart had een andere vastgoedontwikkelaar het voor 190 miljoen dollar gekocht, maar die liet na om op tijd een aanbetaling te doen. Daarmee was de koop ontbonden.