Brit alsnog veroordeeld voor kindermoord uit 1992

Ruim drie decennia na de moord op een meisje in Engeland is de dader veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in Newcastle staat vast dat David Boyd de 7-jarige Nikki Allan in 1992 heeft gedood.

Boyd was de vriend van Nikki's oppas en woonde in dezelfde buurt als het meisje. In de herfst van 1992 lokte hij Nikki naar een leegstaand gebouw in Sunderland, aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij het meisje. Toen ze begon te schreeuwen, zou Boyd hebben besloten haar te vermoorden. Hij sloeg met een steen op haar hoofd, stak meer dan dertig keer op haar in en liet haar lichaam achter in de kelder. Daarna vluchtte hij.

Aanvankelijk werd een onschuldige buurtbewoner aangemerkt als verdachte. Die had na politieverhoren bekend, maar die verhoren waren volgens de rechters gestuurd en hielden geen stand. In 1993 sprak een jury hem vrij.

Dna bracht ommekeer

Boyd, inmiddels 55, was in beeld gekomen na dna-onderzoek onder honderden mannen. Dna dat op Nikki's kleding was gevonden, kon aan hem worden gelinkt. Vijf jaar geleden werd hij opgepakt. Het onderzoek ging daarna nog door, om uit te sluiten dat er nog andere betrokkenen waren.

De rechter zei bij de uitspraak dat Boyd niet wegkomt met de moord, ook al had hij dat na al die jaren misschien gedacht.

Over 29 jaar kan Boyd een aanvraag doen voor vervroegde vrijlating. De moeder van Nikki sprak daar na de uitspraak schande van; volgens haar zou Boyd nooit meer vrij moeten kunnen komen. "Ik dacht dat levenslang levenslang was. Nu laat het rechtssysteem me opnieuw zitten."