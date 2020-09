Shell, Bam, Tata en KLM schrappen duizenden banen, meer reorganisaties op komst

Oliebedrijf Shell gaat wereldwijd tot 9000 banen schrappen. Bij het grootste bouwbedrijf van Nederland, BAM, verdwijnen honderden banen; bij Tata Steel in IJmuiden zouden 850 banen verloren gaan. En KLM moet uiterlijk morgen de reorganisatieplannen inleveren bij minister Hoekstra. De verwachting is dat ook daar veel banen zullen verdwijnen.

Dat roept de vraag op: is hier sprake van een corona-ontslaggolf en zal de werkloosheid hierdoor snel oplopen?

'Veel tijd voor reorganisatie'

"Het is logisch dat bedrijven nu reorganisaties aankondigen", zegt analist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. "Iedereen heeft een tijd aangekeken hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. En ze zien nu dat het niet verbetert, dat er een tweede golf komt en bedrijven moeten nu daarop reageren."

Maar de werkloosheid zal door dit soort aankondigingen niet meteen hard oplopen, verwacht ABN Amro-econoom Nora Neuteboom. "Bedrijven trekken veel tijd uit voor zo'n reorganisatie, Shell bijvoorbeeld tot eind 2022. En vaak worden eerst mensen die met pensioen gaan niet vervangen, werknemers vertrekken vrijwillig of ze worden omgeschoold en krijgen een nieuwe baan."

Niet alleen door corona

Dat grote bedrijven minder groot worden is volgens Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt van Tilburg University, ook een structurele ontwikkeling die niet alleen door corona komt. "Door digitalisering, automatisering en robotisering zijn de grootste werkgevers van Nederland allemaal kleiner aan het worden. Samen met corona levert dat nu een vrij giftige cocktail op qua banenverlies."

De werkloosheid is in Nederland wel gestegen sinds corona, maar tot nu toe niet heel hard. In februari was het 2,9 procent, in augustus 4,6 procent. "Dat is nog steeds een beetje een 'natuurlijk' niveau", zegt Nora Neuteboom van ABN Amro. "En dat komt echt door de loonsubsidies van de NOW-regeling. Maar grote Nederlandse bedrijven zijn ondertussen wel aan het bekijken hoe ze zich moeten aanpassen aan de situatie."

Ze verwacht meer reorganisaties, zeker in sectoren die niet snel zullen terugkeren naar het niveau van voor corona. "Zoals reizen, vliegen, evenementen en catering. Bedrijven gaan nu zeggen: deze afdeling stoten we af, voor deze mensen is er geen werk mee. Eind dit jaar en vooral volgend jaar verwacht ik daardoor wel verdere stijgingen te zien van de werkloosheid."