NAC op minimale voorsprong tegen MVV in play-offs dankzij rake strafschop

NAC Breda heeft de eerste wedstrijd in de play-offs om promotie naar de eredivisie thuis met 1-0 gewonnen van MVV. In een niet al te sprankelende wedstrijd was een benutte strafschop van Odysseus Velanas genoeg voor de overwinning. Zaterdag is de return in Stadion de Geusselt in Maastricht.

De wedstrijd stond ook in het teken van het overlijden van NAC-clubicoon Hans van den Dungen. Hij overleed zaterdag op 61-jarige leeftijd. Als eerbetoon was er onder meer een minuut stilte, hingen er spandoeken en werd het spel in de 61ste minuut even stilgelegd.

Play-offs promotie/degradatie begonnen

Eerder vandaag draaide VVV-Venlo een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning op Willem II. Gisteravond trapten FC Eindhoven en Almere City de play-offs af met een 1-0 overwinning voor de Eindhovenaren.

De winnaar van het tweeluik NAC-MVV neemt het in de volgende ronde op tegen de enige eredivisionist in de nacompetitie, FC Emmen. Die eindigen als zestiende in de eredivisie, de nummers zeventien en achttien (SC Cambuur en FC Groningen) zijn direct gedegradeerd.