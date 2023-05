Uitgedroogd zuidoosten van Spanje geteisterd door zware regenval

In het zuidoosten van Spanje hebben regio's na een lange droogteperiode te kampen met zware regenval. Autoriteiten hebben in delen van de getroffen regio's Murcia, Valencia en Andalusië uit voorzorg universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar en staan auto's onder water.

De regering heeft een overstromingswaarschuwing afgegeven voor de getroffen gebieden. In Cartagena, in de provincie Murcia, zijn hulpdiensten bezig met het draineren van ondergelopen straten. Lokale tv-stations in de kustplaats tonen beelden van geparkeerde auto's en motoren die volledig onder water staan.

In sommige delen van Valencia is meer regen gevallen in een paar dagen tijd dan in de voorgaande zes maanden, meldt de Spaanse weerdienst Aemet. In de gemeente Ontinyent werd het record gebroken van de meeste regenval op één dag in de maand mei. Daar viel in 24 uur 130 liter per vierkante meter, meer dan de afgelopen honderd jaar op een dag was gevallen.

Een van de droogste lentes ooit

Het land beleefde vorige maand de warmste en droogste april ooit gemeten. Volgens een Aemet-woordvoerder zal deze lente ondanks de regenval nog steeds de boeken in gaan als een van de droogste lentes in Spanje ooit.

De landelijke neerslag in Spanje tussen oktober 2022 en 21 mei van dit jaar was 28 procent lager dan het gemiddelde voor die periode.

In de omgeving van Cartagena liepen de straten onder water: