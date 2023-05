Basketballers Leiden verslaan Donar en trekken stand gelijk in titelstrijd

De stand in de best-of-5 serie is na de winst van Leiden 1-1. Het derde duel staat voor donderdagavond 20.30 uur op het programma.

Donar had zondag in het bloedstollend spannende eerste duel na twee verlengingen aan het langste eind getrokken . Het vloog nu thuis uit de startblokken (13-3), maar Leiden liet zich niet opzijzetten en halverwege kon het duel nog alle kanten op (33-30).

De basketballers van ZZ Leiden hebben het tweede duel met Donar om de landstitel gewonnen. Ze waren in het sfeervolle Groningse Martinaplaza te sterk: 65-68.

Ontknoping finale play-offs basketbal live bij de NOS

De strijd om de landstitel tussen ZZ Leiden en Donar kan zaterdag beslist worden. Dan staat om 19.30 uur het vierde duel op het programma. Dat duel is op NOS.nl en in de NOS-app te volgen via een livestream.