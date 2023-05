Politie vindt lichaam vermiste man bij onderzoek in huis in Elst

Bij onderzoek in een woning in Elst is vandaag het lichaam van een man gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een 57-jarige man is die al sinds september 2022 wordt vermist, meldt Omroep Gelderland.

Vanochtend werd in het onderzoek naar de vermissing van de man ook een 56-jarige vrouw aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en de dood van de man, en van het gebruiken van zijn persoonsgegevens.

Welke relatie de vrouw had met de man, is niet bekendgemaakt. In de loop van de maanden werd steeds meer aannemelijk dat de man niet vrijwillig was verdwenen en dat er sprake was van een misdrijf.