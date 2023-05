VVV buigt in play-offs ruime achterstand tegen Willem II om in zege

Ondanks een slechte start in de eerste wedstrijd van de nacompetitie om promotie/degradatie heeft VVV-Venlo goede papieren om door te dringen naar de volgende ronde. De Limburgers kwamen in eigen stadion met 2-0 achter tegen Willem II, maar sleepten vervolgens een 3-2 overwinning uit het vuur. Play-offs in volle gang De nacompetitie, met als inzet een plaats in de eredivisie van volgend seizoen, begon maandag met een ontmoeting tussen FC Eindhoven en Almere City (1-0). Later vanavond nemen NAC Breda en MVV het nog tegen elkaar op in hun eerste play-offduel. De returnwedstrijden in de eerste ronde zijn aanstaande vrijdag en zaterdag, waarbij Willem II en VVV elkaar zaterdagmiddag om 16.30 uur treffen. In de volgende ronde stroomt ook FC Emmen, de nummer zestien van de eredivisie, in.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de reguliere competitie was VVV nog met een ruime achterstand op Willem II geëindigd. De club uit Venlo besloot het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de zevende plaats, met tien punten minder dan de nummer vier uit Tilburg. Twee keer Hornkamp, twee keer Braken De eerste helft leverde vier doelpunten op, gelijk verdeeld over beide clubs. Willem II begon goed en kwam in de dertiende minuut op voorsprong. VVV-verdediger Robin Lathouwers verspeelde de bal, Lucas Woudenberg zette voor en bereikte Jizz Hornkamp, die met de borst controleerde en van dichtbij scoorde. Hornkamp, die tot aan deze wedstrijd negen keer het net had gevonden, maakte er ruim twintig minuten later nog een. Deze keer was het raak op aangeven van Elton Kabangu, de clubtopscorer van Willem II met twaalf goals.

Willem II-spits Hornkamp viert feest nadat hij de 2-0 heeft gemaakt - ProShots