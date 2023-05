Worstelprotest werpt licht op seksueel misbruik in de Indiase sportwereld

Een non-stop protest van Indiase worstelaars de afgelopen weken heeft de schijnwerpers op seksueel misbruik in de Indiase sportwereld geworpen. Niet alleen de worstelbond WFI wordt ermee geconfronteerd. ook de bonden van vijftien andere sporten en het ministerie van Sport moeten vragen beantwoorden.

Al ruim drie weken zitten de worstelaars dag en nacht in een tent in het centrum van de hoofdstad New Delhi. Onder hen zijn de olympische medaillewinnaars Vinesh Phogat, Bajrang Punia en Sakshi Malik. Ze hadden nu eigenlijk tussen trainingskampen en toernooien moeten reizen, maar kozen voor deze tent.

Ze begonnen het protest nadat een in januari in het leven geroepen onderzoekscommissie had gefaald en ze naar de rechtbank moesten stappen om de politie te dwingen kun klachten te registreren. Dat is nu gebeurd, en het bestuur van de worstelbond heeft plaatsgemaakt voor een interimbestuur. Maar de worstelaars willen meer: de arrestatie van het voormalig hoofd van de WFI, Brij Bhushan Sharan Singh, die ook parlementslid is voor premier Narendra Modi's partij BJP.

De worstelaars beschuldigen Singh van misbruik dat meer dan tien jaar teruggaat. Dat het zo lang onder de radar bleef, roept de vraag op of er ook in andere sporten ongewenst gedrag onbesproken blijft.

Slechte naam

De krant Indian Express ontdekte dat zestien van de dertig nationale sportbonden geen interne klachtencommissie voor seksueel misbruik hebben, iets dat wel moet volgens de wet. De Nationale Mensenrechtencommissie NHRC stuurde hierover brieven naar de bonden en naar het ministerie van Sport.

De interne klachtencommissies zijn verplicht sinds een wetswijziging in 2013, die volgde op massale protesten na een brute en fatale groepsverkrachting in 2012. Destijds werd onder meer geprotesteerd tegen de houding van de autoriteiten. Meerdere politici en andere machthebbers legden de schuld bij het slachtoffer.

Dat er in de houding van sportbestuurders niet genoeg is veranderd, bleek ook uit de reactie van het hoofd van de Indiase Olympische Vereniging, oud-atlete P.T. Usha. Zij noemde de protesterende worstelaars ongedisciplineerd en zei dat zij India een slechte naam bezorgen.

Sport en politiek

Singh ontkent alles en beschuldigt zijn politieke rivalen van een complot. Maar hij had ook al meerdere rechtszaken tegen zich lopen, voor onder meer illegaal wapenbezit en poging tot moord. Indian Express wijst er verder op dat de falende onderzoekscommissie vooral uit bij de BJP aangesloten sporters bestond. Dit draagt allemaal bij aan een klimaat waarin sporters zich niet durven uit te spreken tegen onrecht.

Singhs dubbelpositie legt volgens Indian Express bovendien een onwenselijke relatie tussen sport en politieke macht bloot. "De Staat is de grootste overtreder van de wet, met name die wetten die er zijn om de rechten van vrouwen te beschermen. De obstakels op de weg naar gerechtigheid zijn zo ontmoedigend dat de meerderheid zich terugtrekt na de eerste pogingen."

De Indian Express noemt een ander voorbeeld, van een vrouwelijke coach die de regionale BJP-minister van Sport in Haryana, voormalig hockeykampioen Sandeep Singh, eind vorig jaar beschuldigde van seksueel misbruik. Sindsdien zegt zij bedreigd te worden, terwijl Singh nog steeds minister is.

Angstcultuur

In een interview met Indian Express zei ook Vinesh Phogat aanvankelijk niet bij de politie te durven klagen. Nu dit wel is gedaan gaat ze ervan uit dat ze door anderen in de sportwereld gestraft zal worden. "We weten dat we het moeilijk gaan krijgen, zelfs als we deze strijd winnen. Niet alleen tijdens onze carrières, maar zelfs ook daarna."

Phogat toonde zich teleurgesteld dat er geen steun komt van andere sporters, zoals de in India extreem populaire cricketspelers. "Atleten moeten verder dan hun persoonlijke winst kijken en volgens hun geweten handelen. We zijn menselijk. We stoppen op een dag met sporten. We moeten ook buiten de sport aan een nalatenschap werken."

Zij en de andere worstelaars hopen dat hun protest de toekomst voor alle vrouwen in de sport gaat verbeteren. Als ze deze week vanuit New Delhi geen gelijk krijgen, willen ze hun protest op meerdere plekken in India voortzetten. Ook willen ze internationale sporters aanschrijven. De minister van Sport dringt er bij hen op aan het protest te stoppen, en het politieonderzoek af te wachten.