Douane onderschept 708 kilo cocaïne tussen bananen in haven Vlissingen

De douane heeft 708 kilo cocaïne onderschept tussen een lading bananen in de haven van Vlissingen. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de douane zo'n hoeveelheid drugs onderschept. Eind april onderschepte de douane 655 kilo cocaïne, eveneens tussen een lading bananen.

De partij drugs, met een straatwaarde van ruim 53 miljoen euro, is inmiddels vernietigd. In de haven van Vlissingen is het de laatste dagen onrustig. De politie had de handen vol aan vermoedelijke uithalers in de haven.

Uithalers zijn, vaak jonge, mensen die in opdracht naar Nederland gesmokkelde harddrugs als cocaïne uit containers halen. Ze worden vooral in de haven van Rotterdam aangetroffen, maar vorige week een paar nachten op rij ook in het havengebied van Vlissingen.

Rotterdam Haven

De douane onderschept regelmatig partijen drugs. Zo werd begin dit jaar meer dan 4700 kilo cocaïne uit onder meer Chili en Ecuador onderschept in de Rotterdamse haven. Ook die drugs waren deels verborgen tussen een lading bananen.

De hoeveelheid gevonden drugs in de haven van Rotterdam nam vorig jaar wel af ten opzichte van het jaar daarvoor. In de haven van Antwerpen nam die juist toe.