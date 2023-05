Nazaten holocaustslachtoffers herkennen familieleden in Westerborkfilm

Nabestaanden hebben hoogstwaarschijnlijk twee familieleden herkend in de Westerborkfilm uit 1944. Het gaat om een Duits-Joods echtpaar: Ludwig Dannheisser (1868-1944) en Johanna Dannheisser-Bloch (1879-1944), die slachtoffer werden van de Holocaust. Dat schrijft RTV Drenthe. De nazaten werden op de film geattendeerd door Robin van Essen, initiatiefnemer van het plaatsen van struikelstenen in en rond de Utrechtse Twijnstraat, waar het echtpaar heeft gewoond. Van Essen realiseerde zich dat het Joodse echtpaar op dezelfde dag als het 9-jarige Sinti-meisje Settela Steinbach naar Auschwitz is gedeporteerd. Een momentopname van haar is een iconisch fragment in de Westerborkfilm. Geen twijfel "De familie kent geen twijfel", zegt Van Essen tegen de regionale omroep. "Er werd vol ongeloof op de beelden gereageerd. De kleinkinderen zijn op jonge leeftijd hun grootouders kwijtgeraakt. Als je na al die jaren opa en oma ziet bewegen, dan is dat heel bijzonder." Van Essen gaat woensdag met de familie, die nu in Amerika woont, naar het voormalige kamp in Drenthe.

Westerborkfilm De Westerborkfilm uit 1944, gemaakt door de Joodse fotograaf Rudolf Breslauer in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker, laat beelden zien van kamp Westerbork. In de film is te zien hoe Joden, Sinti en Roma op transport worden gezet naar het vernietigingskamp Auschwitz. Onder hen is het 9-jarige Sinti-meisje Settela Steinbach. Het moment waarop ze haar hoofd tussen de deuren van de veewagon steekt, is wereldberoemd. De film over kamp Westerbork is uniek in de wereld: het is het enige filmmateriaal van een kamp 'in bedrijf'. In de jaren 90 begonnen onderzoekers voor het eerst met achterhalen van informatie uit de film. In 2019 werden de beelden ingekleurd voor een speelfilm.