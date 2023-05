Brand in school Guyana aangestoken door leerling die boos was om afpakken mobiel

De fatale brand afgelopen weekend in een kostschool in het Zuid-Amerikaanse Guyana is aangestoken door een leerling die boos was dat haar mobieltje was afgepakt. Dat denkt het team dat de brand heeft onderzocht, meldt de nationale veiligheidsadviseur Gerald Gouveia. Bij de brand in de meisjesslaapzaal van de school kwamen negentien kinderen om het leven. Negen leerlingen raakten gewond, onder wie het meisje dat brandstichtte. Veel gewonden zijn er slecht aan toe.

De leerling werd bestraft door de conciërge, omdat ze een verhouding bleek te hebben met een oudere man. Toen haar mobieltje werd afgepakt, dreigde ze eerst de slaapzaal in brand te steken, waarna ze brandstichtte in de badkamer. Het vuur verspreidde zich snel in de ruimte, die was afgesloten door de conciërge om de leerlingen ervan te weerhouden 's nachts stiekem naar buiten te gaan.

De conciërge deed dit uit liefde voor hen, zegt Gouveia. "Ze voelde zich ertoe genoodzaakt omdat veel van hen 's nachts naar buiten gaan om sociaal contact te zoeken. Het is een erg droeve situatie, maar de staat gaat de leerlingen en hun families alle steun geven die ze nodig hebben."