Vier jaar cel voor Drentse vrouw die minderjarige dochter in sm-relatie betrok

Een 42-jarige vrouw moet vier jaar de cel in voor het betrekken van haar minderjarige dochter in een sm-relatie met een man uit Wassenaar. De 50-jarige man kreeg dezelfde straf.

De rechter acht hen schuldig aan het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno en het seksueel misbruiken van het kind, schrijft RTV Drenthe.

Ze was acht jaar oud toen ze voor het eerst door haar moeder werd meegenomen naar de man. Zeven jaar later sprak het slachtoffer met haar vriend over de acties van haar moeder. Ze deed vervolgens aangifte van seksueel misbruik in de periode van 2014 tot 2017.

Bij het sm-stel hebben agenten naaktfoto's van het meisje gevonden. De moeder zou ze hebben gemaakt om haar 'meester' te behagen. Een minderjarige meenemen in een dusdanige levensstijl noemt de rechter een ernstig strafbaar feit.

De daders moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding van 17.500 euro betalen.