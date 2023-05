Beachvolleyballer Varenhorst vindt in Luini nieuwe partner: 'Voelt als beste keuze'

Christiaan Varenhorst heeft met Leon Luini een nieuwe beachvolleybalpartner gevonden. Hij was op zoek naar een ploeggenoot, nadat Steven van de Velde ervoor had gekozen om met Matthew Immers verder te gaan.

De breuk met Van de Velde viel Varenhorst ruim een week geleden "toch een beetje rauw" op zijn dak, ook al vormde Van de Velde al enige tijd een team met Immers vanwege afwezigheid van Varenhorst.

Zware rugblessure

De 33-jarige Varenhorst is nog altijd herstellende van een zware rugblessure, maar hoopt in juli zijn rentree te maken. Dan zal hij met de 22-jarige Luini op het zand verschijnen. "Ik prijs me gelukkig dat er voor mij best wat opties waren en ik ben blij dat ik heb kunnen kiezen voor Leon. Het voelt als de beste keuze."

Varenhorst pakte in 2015 WK-zilver en bereikte op de Olympische Spelen van 2016 de kwartfinales, toen hij een duo was met Reinder Nummerdor.