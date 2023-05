Proteststem van klimaatactivisten bij Shell strandt op 'gelijkspel'

Hoe krijg je een vervuilend bedrijf zo snel mogelijk de duurzame richting op? Op de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen kwamen vandaag twee uiterste manieren van actievoeren samen. Een honderdtal activisten verstoorden ruim een uur lang al schreeuwend en scheldend de vergadering, om op zeker moment zelfs het podium met de top van de oliegigant te bestormen. "Hier wordt een grens overschreden", concludeerde president-commissaris Andrew Mackenzie.

Tegenover het luide verbale protest stond Mark van Baal met Follow This. Hij verzamelt al enkele jaren stemmen van aandeelhouders om Shell sneller te laten verduurzamen. In 2016 lukte het hem een punt op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te krijgen om het olie- en gasbedrijf aan te sporen sneller klimaatneutraal te worden. Hij kreeg toen slechts 3 procent van de stemmen, maar kreeg vorig jaar met 20 procent al een op de vijf aandeelhouders achter zich.

Een nieuwe stap om op de vergadering van vandaag op misschien een kwart van de steun van aandeelhouders uit te komen strandde. Want net als een jaar geleden stemde ook nu 20 procent voor. Teleurgesteld is Van Baal niet: "Een medewerker van Shell sprak van een gelijkspel toen de uitkomst opnieuw op 20 procent uitkwam. Maar een vijfde van de aandeelhouders die voor onze resolutie stemt, is nog steeds een tik op de vingers van het bestuur. Wij laten scherp zien dat Shell niet wil veranderen en 20 procent van hun aandeelhouders dat wel wil."

Shut down Shell

Tegenover Van Baals protest 'van binnenuit' stonden naar schatting honderd klimaatactivisten die via het kopen van een of meerdere aandelen de vergadering binnenkwamen om die te verstoren. Een uur lang gingen leuzen als "Shut down Shell" en "When I say Shell, you say hell!" door de zaal. Een voor een werden de actievoerders afgevoerd, soms zelfs gedragen door beveiligers.

De bijeenkomst werd chaotisch toen na ongeveer 50 minuten een groep van tien tot vijftien activisten het podium bestormde. Beveiligers slaagden er maar nipt in om dit te voorkomen.

Bekijk hier de beelden van de verstoring: