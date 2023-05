Defensie rust Reaper-drones uit met bommen en raketten

In zijn brief wijst de staatssecretaris erop dat het bewapenen niet betekent dat drones autonoom beslissingen nemen over al dan niet aanvallen. "In alle gevallen beslist gekwalificeerd personeel om tot inzet van wapens (het daadwerkelijk afvuren) over te gaan."

Overigens moet de Nederlandse krijgsmacht nog wel even wachten met het inzetten van de bewapende onbemande vliegtuigen; de eerste munitie komt in 2025 en drie jaar later kunnen de drones als aanvalswapen worden gebruikt. De kosten van het bewapenen van de Reapers worden geschat tussen de 100 en 250 miljoen euro.