Tuinarchitect Piet Oudolf krijgt onderscheiding van koning Charles

Tuinarchitect Piet Oudolf uit Hummelo is door koning Charles onderscheiden. Tijdens de Chelsea Flower Show in Londen kreeg de Achterhoeker de prestigieuze Elizabeth Medal of Honour.

"Ik ben de eerste buitenlander die deze onderscheiding krijgt", zegt Oudolf tegen Omroep Gelderland. "Het is een grote eer binnen de tuinwereld." Oudolf geldt als een van de grondleggers van de 'Dutch Wave', een stijl binnen de tuinarchitectuur. Ook is hij verantwoordelijk voor de inrichting van meerdere stadsparken in New York en heeft hij in binnen- en buitenland veel verschillende tuinprojecten gedaan.

Heel erg onder de indruk van de onderscheiding is de Hummeloër niet. "Stijfjes", noemt hij het moment van overhandiging bijvoorbeeld. "Ze zeiden: 'Wat mooi dat je dit hebt gedaan, wat goed en we kennen u al'. Het voelt als een eer, maar ik zie het meer als een soort protocol. Charles schudt wel meer handen dan die van mij alleen", zegt Oudolf nuchter.

Niet op schoorsteenmantel

De komende tijd worden er, ter ere van de kroning van de koning en de herinnering aan de overleden koningin, zeventig van deze medailles uitgereikt. Gelijk aan het aantal regeringsjaren van de vorstin.

De onderscheiding komt in de Achterhoek niet op de schoorsteenmantel terecht. "Het komt ergens in een laatje te liggen", besluit de tuinarchitect.