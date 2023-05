Woede op publieke tribune Kamer na wegstemmen uitkering voor KNIL-weduwen

De vergadering van de Tweede Kamer is vanmiddag korte tijd geschorst geweest nadat er commotie was ontstaan op de publieke tribune. Bezoekers reageerden woedend op het wegstemmen van een voorstel voor een uitkering voor weduwen van onder anderen KNIL-militairen.

Verschillende aanwezigen lieten schreeuwend hun ongenoegen blijken. De gemoederen raakten dusdanig verhit, dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp de stemmingen stillegde om de tribune te laten ontruimen. Bezoekers mogen alleen in stilte vergaderingen van het parlement bijwonen.

De mensen op de publieke tribune kregen applaus van Kamerleden van partijen als de PVV en de Groep van Haga, die juist voor een uitkering zijn.

Morele genoegdoening

De zogeheten Backpay-regeling is een morele genoegdoening voor (ex-)militairen en ambtenaren die tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië werkten, onder wie veel Molukkers. Door de bezetting hebben ze in die periode geen volledig salaris ontvangen.

De regeling is in 2015 ingesteld, maar geldt alleen voor militairen en ambtenaren die nog in leven zijn. Hun weduwen zijn ervan uitgesloten.

Verschillende oppositiepartijen hebben er de afgelopen tijd op aangedrongen de regeling uit te breiden tot de weduwen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) is daar niet toe bereid, al noemde hij zijn besluit een "lange worsteling".

'Kan onvrede niet wegnemen'

"Ik constateer met pijn in mijn hart dat de geschiedenis niet kan worden teruggedraaid en dat een nieuwe regeling de onvrede die al 78 jaar leeft niet kan wegnemen", schreef hij aan de Kamer. Bij de regeling uit 2015 is volgens de staatssecretaris afgesproken dat het de laatste regeling zou zijn gericht op individueel rechtsherstel.

Er zou vandaag nog gestemd worden over twee andere voorstellen uit de Kamer om slachtoffers van de Japanse bezetting tegemoet te komen. Die stemmingen zijn nu met een week uitgesteld. Voorzitter Bergkamp heeft de weduwen beloofd dat Kamerleden in de tussentijd contact met ze zullen opnemen om nogmaals over de kwestie te praten.