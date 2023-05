Vanavond op tv: Russen vechten tegen Russen • Toch een nieuwe pensioenwet? • Werkt staken van voetbalwedstrijden? • Sekswerk zonder vergunning

Vrijheidsstrijders in Russische grensregio Belgorod Een flink gevecht gisteren in de Russische regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, tussen Russische veiligheidstroepen en gewapende Russische anti-Poetin-groepen. Volgens de gezaghebbende denktank Institute for the Study of War (ISW) zouden de aanvallers tot een paar kilometer op Russisch grondgebied zijn doorgedrongen. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn de meeste aanvallers inmiddels verjaagd en zijn meer dan zeventig strijders gedood. Te gast is Oost-Europadeskundige Bob Deen.

Toch een nieuwe pensioenwet? De Eerste Kamer buigt zich vandaag over de nieuwe pensioenwet. En die lijkt er te gaan komen. Nu zijn de pensioenpremies niet alleen voor je eigen pensioen, maar voor iedereen. In het nieuwe stelsel krijgt iedereen een persoonlijk pensioenpotje. Hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt, staat niet van tevoren vast. We bespreken de veranderingen met econoom Mathijs Bouman. Nederland stond lange tijd bekend om het beste pensioenstelsel. Tocht moet dat stelsel op de schop:

Werkt het staken van voetbalwedstrijden? Kwetsende spreekkoren, rookbommen, spelers bekogeld met aanstekers en bekers en rellen op de tribune. Het vaderlandse voetbal zit in een diepe crisis. Na het zoveelste incident grijpt voebalbond KNVB in. Twee keer een voorwerp op het veld vanaf de tribune betekent wedstrijd gestaakt en iedereen naar huis. Het klinkt daadkrachtig. Maar is het de oplossing? Vanavond een kijkje bij voetbalclub NEC uit Nijmegen.