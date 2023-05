In Reusel is een grote varkensstal in de as gelegd. De 3000 varkens die in de stal stonden, zijn allemaal omgekomen.

De brandweer waarschuwt voor de schadelijke rook die vrijkomt en in de verre omtrek van de Brabantse plaats is te zien. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere stallen, waar ook nog duizenden varkens staan, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Hoe het vuur is ontstaan, wordt onderzocht.