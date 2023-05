Kamer stemt in met stikstoffonds voor duurzamere landbouw

De Tweede Kamer stemt in met het stikstoffonds, waarmee het kabinet onder meer het uitkopen en verduurzamen van boerenbedrijven wil regelen. In het fonds zit 24 miljard euro. Bij de stemming over de wet die het transitiefonds regelt, stemden behalve de regeringspartijen alleen de fracties Den Haan en Gündogan voor.

Het kabinet hoopte op bredere steun, ook omdat de wet nog door de Eerste Kamer moet worden aanvaard. En daar heeft de coalitie bij lange na geen meerderheid.

Maar onder de tegenstemmers zijn PvdA en GroenLinks. Die willen dat er meer zekerheid komt dat het geld uit het fonds wordt uitgegeven aan de gestelde doelen. Volgens deze partijen is het fonds zonder strenge voorwaarden een blanco cheque. Ze vinden het onverantwoord om op deze manier voor een fonds van 24 miljard euro te stemmen.

Ook BBB tegen

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas zei in een stemverklaring dat ze tegen de wet is, omdat er geen garantie is dat het geld in het fonds niet gebruikt zal worden voor gedwongen onteigening van boeren. BBB vindt het op zich prima als boeren geholpen worden als ze willen stoppen om de natuur te verbeteren, maar er mag nooit sprake zijn van dwang.

Ook de fractie van Volt stemde tegen. Die partij vindt dat het voorgestelde fonds nog niet duidelijk genoeg is gericht op het verduurzamen van de landbouw.