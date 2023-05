Griekspoor wint eersterondepartij op gravel in Genève ondanks enkelblessure

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi van Genève. De huidige nummer 39 van de wereld won op het Zwitserse gravel met 7-5,7-6 (3) van de Italiaanse qualifier Stefano Travaglia (ATP-282).

Het ATP-toernooi van Genève is het laatste toernooi voorafgaand Roland Garros. Griekspoor is in Parijs rechtstreeks geplaatst, net als Botic van de Zandschulp.

Enkelblessure

Griekspoor speelde zijn eerste partij sinds het masterstoernooi van Madrid, waar hij eind vorige maand opgaf vanwege een enkelblessure. Eerder deze maand trok hij zich terug uit het toernooi van Rome vanwege die blessure.

De in Zwitserland als zesde geplaatste Griekspoor, die later dit jaar aan die enkel geopereerd wordt, bewoog niet optimaal, maar speelde toch een degelijke wedstrijd.

Hij leverde zowel in de eerste als de tweede set een break voorsprong direct weer in. In de eerste set brak hij de Italiaan op 6-5 nogmaals, in de tweede set sloeg hij toe via de tiebreak: 7-3.

Tegenstander in de achtste finales is de Chileen Nicolás Jarry, de nummer 54 op de ATP-ranking.