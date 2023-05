Wiersma biedt excuses aan bij VVD-fractie over gedrag, krijgt laatste kans

De fractievergadering liep door de discussie uit. Na afloop wilde Hermans geen vragen van de aanwezige journalisten beantwoorden. Zij zei: "Wij vertrouwen erop dat Dennis alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat dit soort gedrag tot het verleden behoort." Welke conclusies Wiersma aan de vergadering verbindt, is nog niet duidelijk. Hij is op werkbezoek met koningin Máxima.

De aanhoudende berichten over het gedrag van Wiersma waren aanleiding voor de fractie om het onderwerp vandaag te bespreken. Mede op verzoek van Wiersma zelf was hij bij een deel daarvan aanwezig. Vervolgens vergaderden de VVD-Kamerleden zonder hem verder. Bronnen spreken van "een enorme discussie" en Kamerleden die van hem af zouden willen omdat hij "mensen de vernieling in helpt".

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) krijgt van de VVD-fractie in de Tweede Kamer een laatste kans, zeggen bronnen rond de fractie. Fractievoorzitter Sophie Hermans zei in een verklaring dat Wiersma tijdens de wekelijkse fractievergadering van de VVD zijn excuses heeft aangeboden aan medewerkers en oud-medewerkers over zijn opvliegende en boze gedrag.

De openbare discussie over de minister begon eind april, na een bericht in De Telegraaf dat hij volgens anonieme ambtenaren geregeld "door het lint" ging. Wiersma gaf toen toe "dat hij soms te scherp, te fel en te veeleisend is geweest" naar zijn ambtenaren. Hij kondigde aan dat hij ook met voormalige collega's in gesprek zou gaan over zijn gedrag.

Begin mei liet Wiersma op Instagram weten dat ook, inmiddels voormalige, medewerkers van de VVD hebben aangegeven dat ze zijn gedrag als onaangenaam en kwetsend hebben ervaren. Wiersma zei daarover: "Ik ben wel degelijk een hork geweest. Ik heb mensen daarmee tekortgedaan en dat spijt mij zeer."

Afgelopen vrijdag verscheen er opnieuw een bericht over het gedrag van Wiersma, dit keer in NRC. Daarin ging het onder meer over zijn woede-uitbarstingen en profileringsdrang, en de bijkomende druk op medewerkers en anderen in zijn omgeving.

Politieke loopbaan

Wiersma is sinds 10 januari 2022 minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. In het vorige kabinet Rutte was hij kort staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij vier jaar Kamerlid voor de VVD.

Voor zijn politieke loopbaan was Wiersma onder meer projectmanager jeugdwerkloosheid bij het ministerie van SZW, voorzitter van vakbond FNV Jong en vicevoorzitter van studentenvakbond LSVb.