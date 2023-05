Brama (36) stopt met voetballen, kampioen met Twente en drie keer in Oranje

Wout Brama stopt na dit seizoen met voetballen. De middenvelder kan zondag tegen Ajax voor het laatst minuten maken in de eredivisie, waarna hij met FC Twente nog deelneemt aan de play-offs voor Europees voetbal.

Brama (36) speelde het grootste gedeelte van zijn carrière voor FC Twente, waarmee hij in 2010 kampioen werd en een jaar later de beker won. In zijn beste jaren kwam hij ook drie keer uit voor het Nederlands elftal.