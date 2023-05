Vrouwen FC Utrecht versterken zich met international en 'Miss Ajax' Van der Most

Het nieuw te vormen elftal van FC Utrecht in de eredivisie voor vrouwen begint aardig vorm te krijgen. Met Oranje-international Liza van der Most (29) is de eerste grote naam aangetrokken.

Van der Most maakte deel uit van de Nederlandse selectie die Europees kampioen werd in 2017 en twee jaar later het zilver veroverde op het WK. Ook was ze speelster van het eerste uur in het vrouwenteam van Ajax, wat haar de status 'Miss Ajax' opleverde bij de landskampioen.